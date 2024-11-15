На Украине оценили звонок Шольца Путину

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в разговоре с «Интерфакс-Украиной» подчеркнул, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину не будет полезным для Киева. По его мнению, контакты с Кремлем не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира даже в том случае, если Берлин не высказывал позиций, идущих вразрез с позицией Киева.

Спикер министерства назвал долгие разговоры ресурсом, который президент РФ Владимир Путин использует уже более 20 лет. Тихий подчеркнул, что разговоры дают ему надежду на ослабление международной изоляции. Дипломат добавил, что российские президент якобы расценивает попытки умиротворения как признак слабости, которую использует в своих целях. Поэтому, заявил Тихий, нужно добиваться от Путина конкретных действий. Например, вывода войск с территории Украины.

Зеленский прокомментировал разговор Путина и Шольца

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, прежде всего, был посвящен украинскому конфликту, у политиков есть глубокие разногласия по этому вопросу. Он отметил, что диалог состоялся по инициативе немецкой стороны. Несмотря на разные позиции, сам факт диалога является позитивным сигналом. По словам Пескова, разговор стал частью попыток «сопоставить позиции».