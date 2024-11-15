В школе ФРГ между беженцами с Украины произошел конфликт из-за русского языка

Преподавательница курсов украинского языка в одной из школ Германии предъявила претензии к девочке с Украины из-за того, что в ее семье используют русский язык. Об этом со ссылкой на маму учащейся сообщило издание "Страна".

В своем телеграм-канале издание опубликовало видеозапись разговора с проживающей в Германии беженкой с Украины, которая рассказала о том, что в школе ее ребенка записали на курсы украинского языка. Когда она привела свою дочь на урок, учительница с Украины отчитала женщину при детях за использование русского языка. После спора учительница заявила, что у ребенка будут плохие оценки и ходить в группу не нужно.

Когда женщина после урока попыталась обсудить конфликт наедине, преподавательница на ее вопросы и аргументы повторяла на украинском: "Я не понимаю". Кроме того, по словам матери, учительница признала, что не поможет девочке, если она, не зная пока всех слов на украинском, обратится за помощью на русском.

Когда женщина рассказала о конфликте классному руководителю, он рекомендовал написать жалобу на учительницу, так как в Германии по закону запрещена дискриминация по языковому признаку. В этой связи можно также обратиться в полицию и суд. На видео женщина выразила радость, что в Германии "закон на ее стороне" и ее с дочерью не могут притеснять из-за языка. Она подчеркнула, что чувствует себя в ФРГ более защищенной, а на Украине при аналогичной ситуации закон не был бы на ее стороне.

Вытеснение русского языка на Украине

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка, действует закон о государственном языке, обязывающий пользоваться украинским во всех сферах общественной жизни. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском.

При этом граждане Украины продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов. По данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимает украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.