Шольц выступил с предостережением по оказанию поддержки Украине

Чтобы не допустить эскалации вплоть до прямого противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом, поддержку Украины необходимо сочетать с «максимальной осторожностью», считает канцлер Германии Олаф Шольц. В интервью газете Süddeutsche Zeitung он отметил, что не стал передавать Киеву «определенное очень дальнобойное оружие».

Шольц также заявил, что оказание помощи Украине со стороны ФРГ является «особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета». Берлин не ожидал, что конфликт продлится так долго, а также того, что защиту в Германии будут искать более 1,2 миллиона украинских беженцев, признался канцлер.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине в преддверии выборов.

В Германии назвали цель звонка Шольца Путину

Переговоры Шольца и Путина состоялись 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине.