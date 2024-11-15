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Шольц заявил о необходимости сочетать поддержку Украины с «максимальной осторожностью»

Чтобы не допустить эскалации вплоть до прямого противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом, поддержку Украины необходимо сочетать с «максимальной осторожностью», считает канцлер Германии Олаф Шольц. В интервью газете Süddeutsche Zeitung он отметил, что не стал передавать Киеву «определенное очень дальнобойное оружие».

Шольц выступил с предостережением по оказанию поддержки Украине
© globallookpress.com

Шольц также заявил, что оказание помощи Украине со стороны ФРГ является «особой задачей, которую невозможно финансировать из текущего бюджета». Берлин не ожидал, что конфликт продлится так долго, а также того, что защиту в Германии будут искать более 1,2 миллиона украинских беженцев, признался канцлер.

Ранее глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине в преддверии выборов.

В Германии назвали цель звонка Шольца Путину

Переговоры Шольца и Путина состоялись 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине.

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