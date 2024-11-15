Протестующие выдвинули ультиматум президенту Абхазии

Оппозиция Абхазии потребовала от президента страны Аслана Бжании уйти в отставку в течение часа. Об этом сообщает ТАСС.

С таким ультиматумом выступил представитель оппозиции Леван Микаа.

«Мы не отступаем, даем ему час. Если не уйдет, пойдем туда, где он. Мы отправили с этим ультиматумом к нему людей», — заявил он.

При этом издание «Sputnik Абхазия» уточняет, что в том случае, если Бжания откажется покидать свой пост, протестующие обещают пойти к зданию МВД, в котором политик находится в данный момент.

Президент Абхазии отказался уйти в отставку

Ранее в Абхазии начались антиправительственные протесты, поводом для которых стала попытка ратифицировать закон об инвестиционном соглашении с Россией.