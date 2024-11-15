Президент Абхазии отказался уйти в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания опроверг новости о своей отставке. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время обращения к сторонникам. По его словам, члены кабмина Абхазии также останутся на территории страны и продолжат работу в обычном режиме.

«Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», — заявил он.

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Напомним, что ранее в Абхазии начались масштабные протесты, поводом для которых стала попытка ратифицировать закон об инвестиционном соглашении с Россией. По мнению протестующих, это соглашение противоречит интересам народа Абхазии, но выгодно представителям власти. Позже в СМИ появилась информация о том, что Бжания согласился на условия протестующих и решил уйти в отставку.