В Германии назвали цель звонка Шольца Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине в преддверии выборов.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Очевидно, что господин Шольц сделал это только для того, чтобы показать свою инициативу, чтобы никто (...) не мог обвинить его в том, что он и не пытался говорить с Путиным», — считает он.

При этом в ходе разговора канцлер настаивал на озвученных ранее условиях, которые Москва считает неприемлемыми, в результате чего эта беседа стала пустой тратой времени, отметил Нимайер. По его мнению, тот факт, что Шольц согласовывал звонок Путину с западными партнерами, говорит о несамостоятельности политика.

Переговоры Шольца и Путина состоялись 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам беседы политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.