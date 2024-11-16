Протестующие разожгли костер во дворе президента Абхазии

Протестующие разожгли костер во дворе администрации главы Абхазии Аслана Бжании . Об этом сообщает РИА Новости.

Противники принятия инвестиционного соглашения с РФ жгут дрова и бумагу в металлических бочках, чтобы согреться, а также уже подготовили дрова для большого костра. Сейчас парламент и другие правительственные здания в Абхазии уже находятся под контролем протестующих. Обстановка возле здания администрации главы республики остается спокойной, силовиков поблизости от протестующих нет.

До этого сообщалось, что консультации власти и оппозиции Абхазии о выходе из кризиса продолжатся 17 ноября. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

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Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента Аслана Бжании и потребовали отставки главы государства.