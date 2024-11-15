Петицию в поддержку Ле Пен подписали более ста тысяч человек

Более ста тысяч человек подписали петицию в поддержку возглавляющей фракцию правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен на фоне грозящего ей приговора по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте. Об этом заявил лидер партии Жордан Барделла, передает РИА Новости.

По его словам, такое количество людей удалось набрать всего за несколько часов.

Напомним, Ле Пен обвиняют в фиктивном найме ассистентов партии «Национальное объединение» в Европарламенте. Ей грозит запрет на избрание в органы госвласти на пять лет. Если суд одобрит это, то она не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году. Также прокуратура требует посадить ее в тюрьму на пять лет, три из которых — условно, два не могут быть обжалованы, однако могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома.