$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

В Сенате США потребовали проверить данные о контактах Маска с Россией

Два демократа в Сенате США потребовали от Пентагона и генерального прокурора проверить данные о контактах американского предпринимателя Илона Маска с Россией. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на письмо сенаторов.

В Сенате США потребовали проверить данные о контактах Маска с Россией
© globallookpress.com

Отмечается, что глава компании SpaceX курирует миллиардные контракты Пентагона и разведывательного сообщества США, поэтому член Комитета по международным отношениям Джинн Шейхин и председатель Комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид призвали расследовать данные о его контактах с Москвой и рассмотреть вопрос его возможного отстранения Маск от этих контрактов.

В мире
Сенат США
Пентагон