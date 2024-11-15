В Сенате США потребовали проверить данные о контактах Маска с Россией

Два демократа в Сенате США потребовали от Пентагона и генерального прокурора проверить данные о контактах американского предпринимателя Илона Маска с Россией. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на письмо сенаторов.

Отмечается, что глава компании SpaceX курирует миллиардные контракты Пентагона и разведывательного сообщества США, поэтому член Комитета по международным отношениям Джинн Шейхин и председатель Комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид призвали расследовать данные о его контактах с Москвой и рассмотреть вопрос его возможного отстранения Маск от этих контрактов.