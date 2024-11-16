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Премьер Словакии пообещал сопротивляться вступлению Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал сопротивляться вступлению Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Премьер Словакии пообещал сопротивляться вступлению Украины в НАТО
© РИА Новости

По его словам, членство Киева в альянсе способно привести к третьей мировой войне. Политик подчеркнул, что он не против вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

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«Пока я премьер-министр Словакии, я буду озвучивать позицию Словакии по НАТО: Украина не должна быть частью НАТО. Украина может быть частью ЕС, но она совершенно не может быть частью НАТО», — сказал Фицо.

Ранее Роберт Фицо раскрыл реакцию президента Украины Владимира Зеленского на победу политика Дональда Трампа на выборах в США.

«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл Трамп», — сказал премьер.

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