Премьер Словакии пообещал сопротивляться вступлению Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал сопротивляться вступлению Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

© РИА Новости

По его словам, членство Киева в альянсе способно привести к третьей мировой войне. Политик подчеркнул, что он не против вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

Словакия заявила о нереальности членства Украины в НАТО

«Пока я премьер-министр Словакии, я буду озвучивать позицию Словакии по НАТО: Украина не должна быть частью НАТО. Украина может быть частью ЕС, но она совершенно не может быть частью НАТО», — сказал Фицо.

Ранее Роберт Фицо раскрыл реакцию президента Украины Владимира Зеленского на победу политика Дональда Трампа на выборах в США.