Стало известно о личном интересе Трампа в соглашении между Россией и Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп имеет свой личный интерес в том, чтобы усадить за стол переговоров Россию и Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике от партии Республиканцев.

Как рассказал собеседник издания, Трамп хочет закончить конфликт на Украине, но не хочет допустить, чтобы президент России Владимир Путин «диктовал свои условия» во время переговоров. По этой причине Трамп, как считает эксперт, продолжит поставлять Украине оружие. При этом собеседник издания добавил, что у избранного президента есть свой интерес — этими соглашениями он якобы хочет подтвердить свою репутацию «мастера сделок».

«Он гордится тем, что является мастером заключения сделок, и не хочет, чтобы его видели заключающим ужасное соглашение», — рассказал республиканец.

Эксперт рассказал о возможной политике Трампа

Ранее Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине.