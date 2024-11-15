Билл Клинтон прокомментировал свой роман с Моникой Левински

Билл Клинтон, бывший президент США, признался, что желает Монике Левински только хорошего. Об этом пишет The Guardian.

© Lenta.ru

Клинтон прокомментировал роман со стажеркой Моникой Левински в новой автобиографической книге «Гражданин» (Citizen). В 1998 году, когда их связь стала достоянием общественности, стажерке Белого Дома Левински было всего 22 года, а женатому Клинтону почти 50. Президент, который сначала отверг спекуляции об интрижке, а затем извинился перед общественностью, был подвергнут импичменту Палатой представителей, но оправдан Сенатом.

В книге «Гражданин», описывая годы после президентства, Клинтон вспоминает неудобное интервью 2018 года на канале NBC, в котором ведущий застиг его врасплох. Крейг Мелвин, ссылаясь на движение MeToo, внезапно вспомнил Левински и спросил, ушел бы президент в отставку, если бы та же ситуация произошла сегодня. Клинтон ответил отрицательно, потому что, по его мнению, импичмент в этом случае незаконен. Затем Мелвин зачитал фрагмент из колонки Левински о том, как движение MeToo изменило ее взгляд на сексуальные домогательства. Ведущий также упрекнул его в том, что он никогда лично не извинялся перед Левински.

«Я сказал, что извинился перед ней и всеми остальными, кого обидел. То, что последовало дальше, застало меня врасплох. "Но вы не извинились перед ней, по крайней мере, по словам тех, с кем мы разговаривали". Я с трудом сдержал разочарование, ответив, что, хотя никогда не говорил с ней напрямую, я не раз публично говорил, что сожалею», — написал Клинтон в книге.

Я живу с этим все время. За последние несколько лет Моника проделала много хорошей и важной работы в рамках своей кампании против буллинга, она получила заслуженное признание в США и за рубежом. Я желаю ей только самого лучшего

В 2021 году на шоу Today ее спросили, считает ли она, что Клинтон должен перед ней извиниться. Она сказала: «Мне это не нужно. Он должен сам захотеть извиниться, точно так же, как у меня возникает желание извиниться перед людьми, которым я причинила боль и которые пострадали от моих действий».

Ранее сообщалось, что у бывшего кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.