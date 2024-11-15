Президент Абхазии согласился уйти отставку после протестов

Президент Абхазии Аслан Бжания принял решение уйти в отставку после волны протестов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации источника, во время встречи с инициативной группой протестующих Бжания согласился покинуть свой пост. Кроме того, президент также попросил назначить на должность исполняющего обязанности президента своего вице-президента Бадру Гунба, хотя протестующие настаивают на том, что вся действующая администрация Сухуми скомпрометирована и должна уйти. Сами протестующие хотят возложить обязанности президента на Лашу Ашуба, который в данный момент исполняет обязанности спикера парламента.

Оппозиционеры в Сухуме сорвали табличку с именем президента

Напомним, что причиной масштабных протестов стала попытка ратифицировать закон об инвестиционном соглашении между Абхазией и Россией. Как считают протестующие, это соглашение противоречит интересам народа Абхазии и выгодно исключительно властям страны.