Туск прокомментировал разговор Шольца с Путиным

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал ему о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Туск уточнил, что Шольц позвонил ему «некоторое время назад и рассказал о своем разговоре с Путиным».

«Я с удовлетворением принял информацию о том, что канцлер повторил польскую позицию: "Ничего об Украине без Украины"», — написал он у себя на странице в X.

Также, по словам Туска, во время разговора Шольц «осудил российскую агрессию».

В России прокомментировали разговор Путина с Шольцем

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что канцлер ФРГ поговорил с президентом РФ. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. Отмечалось, что Шольц и Путин провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». В частности, президент РФ заявил канцлеру ФРГ, что Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и открыта к переговорам на базе озвученных в июне в МИД предложений.