Протестующие в Абхазии захватили здание парламента и строят баррикады

В Абхазии протестующие захватили здание парламента и готовятся обороняться в случае, если силовики пойдут на штурм. Об этом 15 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным информагентства, оппозиционеры строят баррикады перед зданием. Митингующие заявляют, что не разойдутся, пока президент республики Аслан Бжания не уйдет в отставку.

Также сообщается, что представители оппозиции, протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, создали координационный совет для переговоров с властями.

Тем временем туристическое министерство Абхазии сообщило, что внутриполитические события не отразятся на отдыхающих в республике. Туристическая инфраструктура работает в обычном режиме, а гости страны могут не опасаться за свою безопасность, заверили там.

Тем не менее МИД РФ, как писала «Парламентская газета», рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Тем, кто уже находится там, внешнеполитическое ведомство посоветовало покинуть республику. На Смоленской площади заявили, что ситуация в стране вызывает беспокойство.