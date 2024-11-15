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Протестующие в Абхазии захватили здание парламента и строят баррикады

В Абхазии протестующие захватили здание парламента и готовятся обороняться в случае, если силовики пойдут на штурм. Об этом 15 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Протестующие в Абхазии захватили здание парламента и строят баррикады
© РИА Новости

По данным информагентства, оппозиционеры строят баррикады перед зданием. Митингующие заявляют, что не разойдутся, пока президент республики Аслан Бжания не уйдет в отставку.

Также сообщается, что представители оппозиции, протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, создали координационный совет для переговоров с властями.

Тем временем туристическое министерство Абхазии сообщило, что внутриполитические события не отразятся на отдыхающих в республике. Туристическая инфраструктура работает в обычном режиме, а гости страны могут не опасаться за свою безопасность, заверили там.

Тем не менее МИД РФ, как писала «Парламентская газета», рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Тем, кто уже находится там, внешнеполитическое ведомство посоветовало покинуть республику. На Смоленской площади заявили, что ситуация в стране вызывает беспокойство.