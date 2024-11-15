В ЕС заявили об отсутствии доказательств помощи КНР России

У Евросоюза в настоящее время нет четких доказательств того, что КНР якобы поставляет военную помощь России. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Дипломат подтвердил сообщения в СМИ о том, что Евросоюз получил данные от служб разведки о том, что Пекин якобы поставляет Москве оружие.

"Информация, которая у нас есть, не достаточно четкая, чтобы действовать. У нас нет пока четких доказательств передачи дронов России. Мы выясняем сейчас. Если у нас будут доказательства, то тогда будут последствия", - сказал он.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщила, что Европейский союз намерен ввести санкции против Китая в связи с получением информации о якобы поставках России оружия, которое применяется в украинском конфликте. По их данным, уходящий 1 декабря со своего поста верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проинформировал страны объединения о соответствующих сведениях спецслужб перед запланированной на 18 ноября встречей глав МИД.

Чиновник назвал "убедительными" представленные доказательства и заявил, что они свидетельствуют якобы о поставках летального оружия. Боррель потребовал последствий для КНР. По его словам, "теперь следует рассмотреть весь набор инструментов", который есть у ЕС, включая создание санкционных списков, которые приведут к запрету сделок с китайскими фирмами, заморозку активов и запрет на въезд в страны сообщества.

Как отметил один из источников газеты, много зависит сейчас от того, как Пекин отреагирует на обвинения в свой адрес. Дискуссия о санкциях пока находится на ранней стадии, уточнило издание. Ее источники не стали приводить детали полученных ЕС сведений спецслужб.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".