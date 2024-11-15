Число пострадавших при беспорядках в Абхазии выросло до 13

Трое госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

Одновременно с этим посольство нашей страны призывает туристов в Абхазии избегать мест массового скопления людей. В АТОР уточнили, что на отдыхе там находятся около 8 тыс. соотечественников, более половины из них — самостоятельные путешественники. В профильном министерстве республики ранее заверили, что внутриполитические процессы никак не отразятся на отдыхе иностранцев, они также могут не беспокоиться за безопасность.

Сегодня парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против этого документа, так как считает, что речь идёт о продаже апартаментов в стране. В Сухуме протестующие взяли под контроль здание администрации президента и парламента.