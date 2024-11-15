$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

Великобритания сняла санкции с бывшего вице-президента «Роснефти» Касимиро

Власти Великобритании исключили из санкционного списка бывшего вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро.

Британия сняла санкции с экс-вице-президента «Роснефти»
© РИА Новости
«Следующая запись была удалена из общего списка... более не распространяется заморозка активов или санкции в отношении трастовых услуг — Дидье Касимиро», — сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ.

В июле Вашингтон вывел из-под санкций, которые были связаны с Венесуэлой, бывшего первого вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро.

Касимиро присутствовал в санкционных списках США с 2020 года за работу в Венесуэле.

В мире
Дидье Касимиро
Роснефть
Соединенные Штаты