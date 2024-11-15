Эксперт рассказал о возможной политике Трампа

Заместитель генерального директора МИА «Россия сегодня» и член научного совета при Совбезе России Александр Яковенко рассказал о том, какой может быть политика избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Яковенко, новый срок Трампа будет отличаться жесткой внешней политикой, а также разговором «с позиции силы». При этом эксперт уверен, что такой подход потребуется и российским дипломатам. Впрочем, собеседник издания также считает, что политика Трампа все равно будет ближе к здравому смыслу, чем политика администрации действующего президента Джо Байдена.

«Нет сомнений в том, что Трамп будет проводить жесткую внешнюю политику. Предположительно, с позиции силы, но при сократившихся наличных ресурсах», — рассказал он.

Яковенко также добавил, что у Трампа есть «тысячи или десятки тысяч» сторонников в кадровом резерве, которые ждут возможности воплотить в реальность идею о возвращении США былого величия.

Ранее о возможной политике Трампа рассказал политолог-американист Малек Дудаков.