Зеленский пытался помешать переговорам Шольца с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на позицию украинской стороны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

По его данным, Владимир Зеленский утверждал в беседе с Шольцем, что разговор с Путиным "лишь поможет уменьшить изоляцию" России.

Шольц до разговора с Путиным поговорил с Зеленским

Первый за последние почти два года разговор между Шольцем и Путиным состоялся днем 15 ноября. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, стороны обсудили ситуацию на Украине.