Шольц поговорил с Путиным о военных КНДР на Украине

Гипотетическое нахождение северокорейских военных в России может стать «серьезной эскалацией конфликта». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает сайт немецкого правительства.

При этом глава немецкого правительства добавил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Киеву до тех пор, пока украинские власти посчитают это необходимым.

Шольц до разговора с Путиным поговорил с Зеленским

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречивой информацию о присутствии военных из КНДР в зоне проведения специальной военной операции (СВО). При этом он добавил, что по всем подобным вопросам необходимо обращаться в Министерство обороны России.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что у Североатлантического альянса нет никаких доказательств присутствия северокорейских военных на Украине.