$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

Шольц поговорил с Путиным о военных КНДР на Украине

Гипотетическое нахождение северокорейских военных в России может стать «серьезной эскалацией конфликта». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает сайт немецкого правительства.

Шольц поговорил с Путиным о военных КНДР на Украине
© globallookpress.com

При этом глава немецкого правительства добавил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Киеву до тех пор, пока украинские власти посчитают это необходимым.

Шольц до разговора с Путиным поговорил с Зеленским

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречивой информацию о присутствии военных из КНДР в зоне проведения специальной военной операции (СВО). При этом он добавил, что по всем подобным вопросам необходимо обращаться в Министерство обороны России.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что у Североатлантического альянса нет никаких доказательств присутствия северокорейских военных на Украине.

В мире
Олаф Шольц
Владимир Путин
Киев
Украина
Германия