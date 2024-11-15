В Абхазии начались переговоры властей и оппозиции

В Абхазии начались переговоры властей республики и представителей оппозиции после беспорядков, которые привели к захвату участникам митинга комплекса правительственных зданий. Об этом сообщил председатель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, передает ТАСС.

По его словам, оппозиция требует отставки президента Аслана Бжании и проведения досрочных выборов главы республики.

«На данном этапе была сформирована группа депутатов, отправили их к президенту. Один единственный вопрос: это отставка президента, проведение внеочередных досрочных выборов. На данный момент мы ждем ответа, мы попросили это сделать, чтобы ситуация еще больше не усугубилась, чтобы не было столкновений», — сказал митингующим один из лидеров оппозиции председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

В случае если отставка Бжании состоится сегодня, то досрочные выборы пройдут в трехмесячный срок — до конца февраля, отметил сотрудник ЦИК.

Причиной беспорядков в Абхазии стал вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступила против этого, поскольку считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в республике. В итоге протестующие выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки Бжании. Позже часть из них проникла в здание парламента, выбила стекла в некоторых кабинетах и сломала стол в зал заседаний.