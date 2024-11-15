Невестка Трампа захотела заменить кандидата на пост госсекретаря в Сенате

Невестка избранного президента США Дональда Трампа Лара Трамп может заменить в Сенате США сенатора от штата Флорида Марко Рубио, выдвинутого на пост государственного секретаря. Об этом сообщает Fox News.

В интервью телеканалу Лара Трамп заявила, что «с удовольствием послужит народу Флориды» и «с удовольствием рассмотрит возможность» занять место Рубио после его вступления в должность госсекретаря.

Стало известно о ключевой роли зятя Трампа в политике

Издание передает слова бывшего губернатора Флориды Рика Скотта, выразившего надежду, что действующий губернатор штата Рон Десантис назначит Лару Трамп сенатором от Флориды. По его словам, она «будет замечательным сенатором и будет хорошо представлять интересы жителей» штата.

Ранее издание Financial Times сообщило, что зять и бывший советник Трампа Джаред Кушнер не вернется в новую администрацию главы Белого дома.