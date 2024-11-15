Американский политик Мэтт Гетц, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность генерального прокурора страны, в прошлом предлагал принять РФ в НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул №3».

В материале отмечается, что 12 июля 2023 года кандидат на пост генерального прокурора дал интервью для телеканала Newsweek. Тогда он, в том числе, высказался о возможном расширении военного блока.

«Если нам нужно было бы выбирать, кого принять в НАТО — РФ или Украину — почему бы не расширить НАТО до РФ и не создать альянс против КНР?» — задался вопросом Гетц, беседуя с журналистами.

Также политик выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе сотрудничество с Москвой принесло бы военному блоку «больше пользы». Но, по его словам, сейчас США больше боятся «поломанных российских танков», а не попыток КНР построить секретные базы на Кубе.

В НАТО предестерегли Трампа от выгодного РФ соглашения по Украине

15 ноября польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина вряд ли получит приглашение вступить в НАТО на саммите организации в июне 2025 года. Как он сказал, в данный момент принятию Киева в военный блок противится не только Вашингтон, но и ряд европейских стран.