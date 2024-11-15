Бывший президент Польши попал в больницу

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса попал в больницу с жалобами на сердце. Об этом сообщил порталу O2.pl помощник политика Марек Качмар.

По его словам, в последнее время здоровье Валенсы ухудшилось. Утром 15 ноября он был госпитализирован в больницу в Гданьске для кардиологического обследования, отметил Качмар.

«Это плановое обследование, которое было запланировано ранее, но его пришлось провести раньше срока», — сказал он.

Лех Валенса в 1983 году получил Нобелевскую премию мира, а с 1990 по 1995 год занимал пост президента Польши.

В феврале Валенса заявил, что после распада Советского Союза Запад не пошел дальше, чтобы «снести все до конца», имея в виду Россию и Китай. Во время своего визита в США он заявил, что сегодня появилась такая возможность. По его словам, сегодня «весь мир объединился против России», и появилась прекрасная возможность «навести порядок».