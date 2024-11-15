Уходящий с поста глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель фактически назвал действия Израиля в Газе "этническими чистками", обвинил его "в нападениях на журналистов" и объявил о подготовке санкций ЕС.

"Без срочного поступления помощи остающиеся 400 тыс. жителей будут вынуждены бежать под угрозой оружия. Кадры, просачивающиеся из Газы, показывают апокалиптическую пустыню. Не случайно слова "этнические чистки" все чаще используются, чтобы описать события на Севере Газы", - написал Боррель в своем блоге на сайте внешнеполитической службы.

По его словам, "есть основания полагать, что израильские силы целенаправленно атакуют журналистов". Боррель также отметил, что в ходе этого конфликта погибли уже 130 работников СМИ.