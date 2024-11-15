Депутат бундестага Шмидт: Шольц завел Германию в тупик

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт рассказал о причинах низкого рейтинга канцлера Олафа Шольца.

«За последние три года он завёл страну в тупик. Мы находимся в глубоком экономическом кризисе, во внешней политике полнейшая яма, и общество расколото, и масса других проблем», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает Шмидт, претендентом на пост канцлера после Шольца, скорее всего, будет лидер партии ХДС Фридрих Мерц. По словам эксперта, немцы в политическом плане консервативны, и все привыкли к тому, что есть всего две партии — христианские демократы и социальные демократы.

«И если люди недовольны одной, то голосуют за другую. На протяжении послевоенных десятилетий такая система сложилась, и она поддерживается в том числе контролируемыми правительством СМИ», — добавил Шмидт.

Ранее сообщалось, что Шольц намерен запросить вотум доверия в бундестаге 11 декабря.