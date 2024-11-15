В Финляндии продолжился арест российской недвижимости

В Финляндии судебные приставы наложили арест на более чем 30 объектов российской недвижимости. Об этом сообщает агентство STT.

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Стоимость конфискованной недвижимости, по сведениям агентства, оценивается в свыше 10 миллионов евро. Прежде на данные объекты распространялась лишь временная мера. Новая партия недвижимости была арестована в дополнение к еще 10 объектам, изъятым финскими властями ранее.

В октябре стало известно, что власти Финляндии наложили арест минимум на пять российских объектов недвижимости. Как сообщила Helsingin Sanomat, под арест попал Российский центр науки и культуры. Журналистам удалось обнаружить еще пять объектов, в отношении которых были введены подобные меры. Три из них расположены на Аландских островах, еще два — в Хельсинки: жилой дом в районе Тееле и офисное здание на острове Лауттасаари.

Как сообщалось, поводом для ареста российского имущества в Финляндии стал иск шести украинских энергетических компаний. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспорить арест через суд. Президент Финляндии заявил, что вопрос ареста российской недвижимости не относится к политике.