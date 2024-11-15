Политолог рассказал об истинной цели протестующих в Абхазии

Истинной целью протестующих в Абхазии является смена президента республики Аслана Бжании. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Евгений Михайлов.

Ранее представители оппозиции в Абхазии взяли под контроль здание парламента в Сухуме, передавало РИА Новости. По словам корреспондента агентства, был разгромлен зал заседаний, в окнах некоторых кабинетов выбиты стекла. Отмечается, что находившиеся внутри силовики стали покидать здание, а также территорию рядом с парламентом. Протесты в Сухуме начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Протестующие в Абхазии хотят поменять ее президента Аслана Бжанию на другого человека. И сейчас определенная часть местных элит играет на нежелании абхазского этноса, чтобы кто-то распоряжался землей и так далее. Традиционно в Абхазии заявляют о том, что, дескать, разберутся во всех вопросах самостоятельно. Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что большая часть жителей Абхазии имеет двойное (абхазо-российское) гражданство, получает различные российские льготы, например, материнский капитал. То есть они очень хорошо пристроились. И такая политика доминировала до последнего момента. Но когда Россия стала ограничивать финансирование, нынешние власти Абхазии согласить подписать инвестиционный договор, чтобы РФ имела там хоть какие-то интересы, а не просто так отдавала миллиарды абхазскому режиму за его лояльность. Мы могли бы инвестировать в Абхазию и иметь с этой республики какой-то дополнительный доход, особенно учитывая, сколько мы на нее потратили. И вся эта ситуация стала триггером для тех сил, которые хотят «сбросить» нынешнего президента Абхазии, согласившегося на подобную ратификацию. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Политолог добавил, что в абхазском руководстве и в силовых структурах республики также есть недовольные действиями Бжании, которые поддерживают оппозицию.

«Ситуация в регионе сложилась очень непростая», - сказал он.

На руках у населения Абхазии имеется большое количество огнестрельного оружия, подчеркнул Михайлов, говоря о рисках разрастания протестов.

«У многих жителей абхазских деревень, у горных жителей есть оружие. Борьба с его контрабандой там находится на нулевом уровне. Оно поступало туда, в основном, из Турции. Кроме того, много стрелкового оружия там осталось со времен абхазских войн. Соответственно, присутствует вероятность, что в Абхазии будут сформированы какие-то боевые группы. Сейчас сложно сказать, дошла ли ситуация до применения боевых групп с целью переворота, но то, что такая возможность существует – это факт», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении стабильности в регионе.

«Абхазия, которую называют «мандариновой республикой», не имеет возможностей для саморегуляции и развития государственности. И мы должны ей в этом помочь, но не в ущерб российским интересам. Полагаю, мы сейчас понаблюдаем за происходящим, а затем включим весомые рычаги для успокоения толпы, которая пытается внести диссонанс на Кавказе. Все-таки многие абхазы имеют наше гражданство, кроме того, в Абхазии до сих пор присутствуют наши туристы, важна их безопасность», - заключил Михайлов.

Ранее сообщалось, что Аслан Бжания находится в Сухуме и проводит встречи с руководством республики для принятия мер по стабилизации обстановки.