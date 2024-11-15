Таиланд, Индонезия и Малайзия стали странами — партнерами БРИКС
Таиланд, Индонезия и Малайзия стали странами — партнёрами БРИКС. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел России.
Сообщение российского министерства приводит ТАСС.
«Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление Мирового большинства установить справедливый мировой порядок... Партнёрами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд», — сказано в заявлении замглавы МИД Александра Панкина, который выступил на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС.
В Германии призвали страну вступить в БРИКС
13 ноября стало известно, что Турция получила предложение стать страной — партнёром БРИКС.