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Таиланд, Индонезия и Малайзия стали странами — партнерами БРИКС

Таиланд, Индонезия и Малайзия стали странами — партнёрами БРИКС. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел России.

Сообщение российского министерства приводит ТАСС.

«Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал стремление Мирового большинства установить справедливый мировой порядок... Партнёрами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд», — сказано в заявлении замглавы МИД Александра Панкина, который выступил на совместном заседании министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС.

В Германии призвали страну вступить в БРИКС

13 ноября стало известно, что Турция получила предложение стать страной — партнёром БРИКС.