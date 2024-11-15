Стивен Кинг заявил об уходе из соцсети X

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что решил покинуть соцсеть X, ставшую, по его мнению, «слишком токсичной». Об этом он написал в своем аккаунте.

Ранее появились слухи, что основатель Tesla, SpaceX и владелец X Илон Маск заблокировал аккаунт Кинга из-за разозлившей его колкости. 77-летний писатель якобы назвал 53-летнего миллиардера «первой леди» избранного президента США Дональда Трампа.

«Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной», - написал Кинг.

Сам писатель отрицал, что назвал Маска «первой леди». Он отметил, что эта шутка «просто не пришла ему в голову». В то же время Кинг активно критиковал Маска за поддержку Трампа.