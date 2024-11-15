На Украине предложили женщинам заняться «мужскими профессиями»

Правительство Украины утвердило проект, направленный на обучение и трудоустройство женщин, и опубликовало перечень из более 30 профессий, которые обычно считаются нетрадиционными для них. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Правительство одобрило экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в тех областях, где они традиционно недостаточно представлены. В пояснительной записке отмечается, что на Украине возник дефицит кадров, и работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности", — написал он, приложив список рекомендуемых кабмином профессий.

Среди них указаны водители транспортных средств, включая категории CE и DE (грузовики с прицепами и автобусы-гармошки), машинисты экскаваторов, крановщики, помощники машинистов тепло- и электровозов, трактористы, слесари, газоэлектросварщики и другие.

По информации Министерства экономики Украины, дефицит рабочей силы в стране составляет около 4,5 миллиона человек. Работодатели вынуждены нанимать женщин для восполнения нехватки сотрудников на фоне мобилизации. Особенно остро нехватка рабочих рук ощущается в отраслях, где традиционно работали мужчины. Так, в строительстве женщины уже заняли половину вакансий, а 10% строительных компаний планируют привлекать трудовых мигрантов, в частности из Индии. Также рассматривается возможность увеличить число сотрудников пенсионного возраста в этой сфере.

До этого в США заявили, что привлечение женщин к профессиям, традиционно занимаемым мужчинами, не решит проблему нехватки рабочей силы на Украине. По расчетам экономистов, этой меры будет недостаточно, чтобы заменить всех ушедших мужчин.