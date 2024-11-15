Стало известно о ключевой роли зятя Трампа в политике

Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер будет играть ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, Кушнер вряд ли будет занимать официальную должность, но будет "ключевой фигурой" в политике Трампа в регионе. Как отмечают источники, у зятя будущего главы Белого дома сохранились хорошие отношения со многими лидерами Ближнего Востока, у Кушнера также есть финансовые интересы в регионе.

Ранее газета Financial Times информировала, что зять Трампа не вернется в Белый дом при новой администрации республиканца. Газета указывала, что Кушнер был старшим советником избранного президента США при его предыдущем сроке и играл ключевую роль в переговорах по "Авраамовым соглашениям", в результате которых были установлены дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами, в том числе ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Кушнер несколько раз заявлял, что не заинтересован в возвращении в правительство, однако победа Трампа и нынешний кризис на Ближнем Востоке могут заставить его передумать.