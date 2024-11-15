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Протестующие в Абхазии озвучили свое требование

Протестующие у парламента Абхазии, которые протаранили ограждения у здания администрации президента республики, потребовали отставки главы государства Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие прорвались к зданию администрации президента после прорыва ограждений вокруг здания администрации президента. Они требуют отставки действующего главы государства.

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Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной", – заявил он, выступая с речью в своем поместье Мар-а-Лаго.

Трамп отметил, что видел сообщения, что за три дня были "убиты тысячи людей" и подчеркнул, что этому должен быть положен конец.

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Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы России. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — подчеркнул российский лидер.

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РФ обратилась с призывом к Киргизии из-за высказывания экс-депутата

Посольство России в Киргизии призвало власти республики изучить высказывания Омурбека Абдырахманова, которые могут содержать признаки межнациональной розни.

Посольство России в Киргизии призвало киргизские власти обратить внимание на заявления бывшего депутата, который заявил в кыргызоязычных СМИ, что «от русских не может быть никакой культуры, науки и технологий», передает ТАСС.

Российская дипломатическая миссия выразила обеспокоенность, подчеркнув, что такие высказывания искажают историческую правду и могут возбуждать межнациональную рознь.

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ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 230-е место в банковской системе РФ. В Банке России заявили, что БКФ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В течение последних 12 месяцев регулятор не раз применял к БКФ меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

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В Кремле прокомментировали работу YouTube

Проблема замедления YouTube не относится к числу приоритетных для жителей России. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что «деградация» YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который считает, что может безнаказанно игнорировать законодательство России. При этом накануне, по данным сервиса GlobalCheck, видеохостинг YouTube заработал у всех операторов сотовой связи в России без ограничений.

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Мать кинокритика Долина* задержали в московском аэропорту

Мать кинокритика Антона Долина*( признан иноагентом в России), певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский из-за попытки ввезти в страну сильнодействующие препараты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, 12 ноября Долина прилетела в столицу из Израиля. Как утверждает SHOT, на таможне у нее обнаружили несколько сильнодействующих препаратов, которые она не декларировала.

По данным SHOT, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков.

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Андрей Макаревич* ответил, скучает ли по России

© Соцсети

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан в РФ иностранным агентом) признался, что скучает по природе России, на одном из своих концертов. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Вы знаете, я скучаю, если по каким-то кускам природы — по какому-то грибному лесу, рыбалке, большой-большой реке, как Днепр или Волга. В Израиле природа чудесная, но совершенно другая», — заявил музыкант.

Макаревич отметил, что не скучает по Москве. По его словам, в столице не осталось ничего из того, что он так любил.

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Озвучено условие возвращения Mercedes и BMW в Россию

© Quto.ru

Германские производители машин смогут вернуться в Росию только при одном условии. Депутат Государственной думы Николай Арефьев заявил, что немецкие автопроизводители Mercedes и BMW смогут вернуться на российский рынок в случае снятия антироссийских санкций. По его словам, без соблюдения этого условия возвращение для них будет невыгодным.

Политик считает, что после выборов президента США возможно потепление отношений с Россией, что может способствовать снятию целого ряда санкций.

«Я не думаю, что ограничения вообще продержатся долго, потому что экономика США и Европы от них страдает, наверное, даже больше, чем российская. Конечно, определенные санкции все равно останутся, но отмена многих возможна», — говорит Арефьев.

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Экс-нападающий сборной России обозвал Дзюбу «вонючим псом»

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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко обозвал нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу «вонючим псом». Это произошло перед ретроматчем легенд «Спартака» и «Динамо» с подачи футбольного комментатора Тимура Журавеля.

Так, Журавель задал Павлюченко вопрос: «Дзюба — псина или нет?» Он явно сделал отсылку к цитате своего коллеги Константина Генича, который ранее назвал Дзюбу «футбольной псиной» в ответ на критику телекомментаторов со стороны Артёма.

Павлюченко с улыбкой на лице ответил на вопрос о Дзюбе: «Пёс вонючий!» Журавель опубликовал этот отрывок в своём телеграм-канале.

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