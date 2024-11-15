Пока вы не уснули: массовые протесты в Абхазии и условие Путина для договоренности по Украине
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
Протестующие в Абхазии озвучили свое требование
Протестующие у парламента Абхазии, которые протаранили ограждения у здания администрации президента республики, потребовали отставки главы государства Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.
Протестующие прорвались к зданию администрации президента после прорыва ограждений вокруг здания администрации президента. Они требуют отставки действующего главы государства.
Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной", – заявил он, выступая с речью в своем поместье Мар-а-Лаго.
Трамп отметил, что видел сообщения, что за три дня были "убиты тысячи людей" и подчеркнул, что этому должен быть положен конец.
Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы России. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.
«Возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — подчеркнул российский лидер.
РФ обратилась с призывом к Киргизии из-за высказывания экс-депутата
Посольство России в Киргизии призвало власти республики изучить высказывания Омурбека Абдырахманова, которые могут содержать признаки межнациональной розни.
Посольство России в Киргизии призвало киргизские власти обратить внимание на заявления бывшего депутата, который заявил в кыргызоязычных СМИ, что «от русских не может быть никакой культуры, науки и технологий», передает ТАСС.
Российская дипломатическая миссия выразила обеспокоенность, подчеркнув, что такие высказывания искажают историческую правду и могут возбуждать межнациональную рознь.
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Центробанк 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.
По величине активов кредитная организация занимала 230-е место в банковской системе РФ. В Банке России заявили, что БКФ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В течение последних 12 месяцев регулятор не раз применял к БКФ меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.
В Кремле прокомментировали работу YouTube
Проблема замедления YouTube не относится к числу приоритетных для жителей России. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что «деградация» YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который считает, что может безнаказанно игнорировать законодательство России. При этом накануне, по данным сервиса GlobalCheck, видеохостинг YouTube заработал у всех операторов сотовой связи в России без ограничений.
Мать кинокритика Долина* задержали в московском аэропорту
Мать кинокритика Антона Долина*( признан иноагентом в России), певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский из-за попытки ввезти в страну сильнодействующие препараты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, 12 ноября Долина прилетела в столицу из Израиля. Как утверждает SHOT, на таможне у нее обнаружили несколько сильнодействующих препаратов, которые она не декларировала.
По данным SHOT, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков.
Андрей Макаревич* ответил, скучает ли по России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан в РФ иностранным агентом) признался, что скучает по природе России, на одном из своих концертов. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
«Вы знаете, я скучаю, если по каким-то кускам природы — по какому-то грибному лесу, рыбалке, большой-большой реке, как Днепр или Волга. В Израиле природа чудесная, но совершенно другая», — заявил музыкант.
Макаревич отметил, что не скучает по Москве. По его словам, в столице не осталось ничего из того, что он так любил.
Озвучено условие возвращения Mercedes и BMW в Россию
Германские производители машин смогут вернуться в Росию только при одном условии. Депутат Государственной думы Николай Арефьев заявил, что немецкие автопроизводители Mercedes и BMW смогут вернуться на российский рынок в случае снятия антироссийских санкций. По его словам, без соблюдения этого условия возвращение для них будет невыгодным.
Политик считает, что после выборов президента США возможно потепление отношений с Россией, что может способствовать снятию целого ряда санкций.
«Я не думаю, что ограничения вообще продержатся долго, потому что экономика США и Европы от них страдает, наверное, даже больше, чем российская. Конечно, определенные санкции все равно останутся, но отмена многих возможна», — говорит Арефьев.
Экс-нападающий сборной России обозвал Дзюбу «вонючим псом»
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко обозвал нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу «вонючим псом». Это произошло перед ретроматчем легенд «Спартака» и «Динамо» с подачи футбольного комментатора Тимура Журавеля.
Так, Журавель задал Павлюченко вопрос: «Дзюба — псина или нет?» Он явно сделал отсылку к цитате своего коллеги Константина Генича, который ранее назвал Дзюбу «футбольной псиной» в ответ на критику телекомментаторов со стороны Артёма.
Павлюченко с улыбкой на лице ответил на вопрос о Дзюбе: «Пёс вонючий!» Журавель опубликовал этот отрывок в своём телеграм-канале.