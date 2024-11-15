Умеров обвинил Запад во лжи об Украине

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назвал ложью информацию о том, что Киев готов отказаться от территорий ради безопасности, и упрекнул западные СМИ в распространении «российской пропаганды». Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом в ходе пресс-конференции в Осло он ответил на просьбу прокомментировать распространяющиеся в СМИ сообщения о том, что для Украины безопасность сейчас значит больше, чем территории.

«Это ложь. Я думаю, что российская пропаганда суперактивна. Вызывает беспокойство, что наши европейские партнеры распространяют ее», - заявил Умеров.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что Киев показывает готовность говорить о прекращении огня и территориальных уступках, а новый глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе своего визита в США обсуждал компромиссные варианты урегулирования.

Украинские военкомы начали стрелять по гражданским

При этом избранный новым президентом США Дональд Трамп обещал положить конец конфликту на Украине. В ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что может сделать это еще до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.