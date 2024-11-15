Протестующие прорвались в здание парламента Абхазии

Протестующие выломали решетки на окнах здания парламента Абхазии в Сухуме и массово заходят внутрь. Кадры с места протестной акции опубликовало РИА Новости.

По словам корреспондента, силовики в ответ кинули в толпу несколько дымовых шашек. Кроме того, протестующие сломали дверь.

Напомним, что столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками начались у здания парламента утром. Депутаты должны были рассмотреть вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, который стал объектом критики оппозиционных политиков. По решению парламентариев заседание отменили, поскольку им не удалось утвердить повестку дня.

Протестующие в Абхазии озвучили свое требование

Протестующие выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление правоохранителей файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания звучали похожие на выстрелы звуки. Позже беспорядки перебросились на территорию расположенной рядом администрации.