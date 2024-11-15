Слезоточивый газ против палок и камней: протестующие в Абхазии штурмуют здания

Slide 1 of 31
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
1/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
2/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© Газета.Ru
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
3/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
4/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
5/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости/РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
6/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© Телеграм-канал Патриоты Абхазии
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
7/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
8/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
9/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
10/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© Анжела Кучуберия/ТАСС
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
11/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Поваленная ограда у здания парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
12/25
Поваленная ограда у здания парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© Анжела Кучуберия/ТАСС
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
13/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
14/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© Анжела Кучуберия/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
15/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
16/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
17/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© Анжела Кучуберия/ТАСС
18/25
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
19/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
20/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
21/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
22/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
23/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
24/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года
25/25
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме, 15 ноября 2024 года 
© РИА Новости

В столице Абхазии Сухуме — массовые протесты с участием около 2,5 тысяч человек. Митинг оппозиции начался перед сессией парламента, на которой должны были рассмотреть инвестиционное соглашение с Россией, однако депутаты не утвердили повестку дня. Оппозиция считает, что договор не должен быть ратифицирован в принципе.

Документ, который анонсировали год назад, предполагает масштабное расширение присутствия российских инвестиций — его противники говорят, что крупный российский бизнес в итоге вытеснит местных из сферы обслуживания и туризма. Новый договор позволит компаниям из РФ получать земельные участки, а также многолетние налоговые каникулы для инвесторов и возможность беспошлинного импорта стройматериалов для возведения объектов.

Оппозиционеры протаранили металлический забор местного парламента грузовиком и прорвались внутрь. На месте находится полиция, протестующие бросают в них камни и палки, а силовики используют слезоточивый газ. К парламенту также пригнали пожарную машину, чтобы не дать оппозиционерам попасть внутрь здания.

Глава МВД и председатель Службы госбезопасности Абхазии вышли на переговоры с протестующими и ушли передавать требования президенту Аслану Бжании. ТАСС пишет, что толпа двинулась в сторону здания администрации президента Абхазии.