Названо число пострадавших при протестах в Абхазии

В Абхазии восемь человек пострадали во время протестной акции оппозиции против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестициях.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Абхазии, пострадали восемь человек, передает ТАСС.

Семеро из пострадавших получили амбулаторное лечение, в то время как один человек остался в больнице под наблюдением врачей.

Массовые беспорядки в Сухуме связаны с противостоянием оппозиции против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией. Абхазские парламентарии отменили рассмотрение этого вопроса, решив перенести его на следующую неделю. Однако протестующие выразили намерение не расходиться, несмотря на это решение.

Между тем представители МВД и службы госбезопасности вышли на переговоры с протестующими, после того как оппозиция прорвалась через ограждения.