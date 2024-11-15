Протестующие в Абхазии скандируют слово «Россия»

Участники акции протеста у здания парламента Абхазии, организованной оппозицией из-за планируемой ратификации инвестиционного соглашения между Сухумом и Москвой, начали скандировать слово «Россия». Видеозапись этого приводит местный Telegram-канал Respublica.

Сегодня парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили, так как не удалось утвердить повестку дня. После чего созванные оппозицией протестующие попытались прорваться в здание парламента, требуя от депутатов вновь собраться и исключить рассмотрение документа из повести дня.

На видео, приведенном Telegram-каналом, представители оппозиции заявили в мегафон, что «некоторые провокаторы в СМИ пытаются написать, что здесь собрались антироссийские силы», после чего стоящие на площади люди начали скандировать: «Россия! Россия! Россия!». Также над толпой видны флаги Абхазии и России.

Напомним, что соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты, было подписано министром экономического развития России Максимом Решетниковым и вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган. Оно предусматривает для инвесторов снижение в два раза ставки налога на добавленную стоимость, освобождение на восемь лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль, пишет РБК.

Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что в республике уже есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, а новое соглашение предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов, пишет ТАСС.

Оппозиционные силы создали 5 ноября в Сухуме штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.