В Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову

Городские власти Кривого Рога снесли памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.

Об этом в Telegram сообщает телеканал «Киев 24».

«В Кривом Роге на Днепропетровщине демонтировали памятники российским писателям Пушкину и Лермонтову», — говорится в публикации.

Памятник Лермонтову установлен в Кривом Роге 3 октября 1964 года и был приурочен к 150-летнему юбилею поэта. Памятник Пушкину был торжественно открыт 7 ноября 1987 года к 150-летию смерти поэта.

Ранее в Полтаве вместо снесенного памятника Пушкину установили инсталляцию в виде ракеты. Дизайнер инсталляции заявила, что работа должна вызвать «когнитивный диссонанс».