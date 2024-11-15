Стал известен один из пунктов «плана действий» Зеленского

Владимир Зеленский от безысходности пытается наполнить коммуникационное пространство любыми позитивными инфоповодами, однако его новый «план действий» вряд ли реализуем. Об этом заявил «Абзацу» политолог Юрий Кот.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени собирается представить новый «план действий» для Украины. По его словам, план будет включать 10 пунктов, в том числе в сфере безопасности, энергетики и вооружений.

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При этом политолог Юрий Кот уверен, что никакого реального плана у Зеленского нет и он сам себя «загнал в угол, запретив переговоры с Россией».

«Единственный пункт, который существует, и от которого пытаются его отвадить американские кураторы, – это проведение провокаций с ядерным налетом. (…) Сохранится базовая демагогия киевского режима, [можно ожидать] только повышения градуса, ядерного или любого другого шантажа», - уверен эксперт.

Напомним, что свой «план победы», предусматривающий в том числе и использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории РФ, Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины 16 октября.