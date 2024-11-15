Принц Уильям спас студентку от прогула пары: «Они здесь застряли»

Принц Уильям спас студентку от прогула пары из-за усиления его охраны. Соответствующее видео студентка опубликовала в TikTok.

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В четверг, 14 ноября, принц Уильям посетил Северную Ирландию и заехал в Ольстерский университет. Из-за усиления королевской охраны студенты после лекции принца начали опаздывать на другие пары. Одна из студенток подошла к принцу Уильяму и попросила записать видео для ее преподавательницы, в котором он подтверждает, что она не прогуливает пару.

"Пожалуйста, объясните Лесли, почему мы опаздываем", — начала студентка.

Принц Уильям повернул камеру на себя и сказал:

"Лесли, я прошу прощение за наше опоздание. Похоже, они здесь застряли".

Видео девушка опубликовала в TikTok, собрав за сутки более 2 миллионов просмотров.

9 сентября Миддлтон сообщила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Принцесса Уэльская отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.