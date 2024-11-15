Протесты в Сухуме не отразились на турпотоке россиян в Абхазию

Протесты в Сухуме не повлияют на отдых российских туристов в Абхазии. Как сообщает РИА Новости, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что 95% российских путешественников находятся вне абхазской столицы.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, туристы преимущественно находятся в Гаграх и Пицунде — эти города являются основными направлениями зимнего отдыха. Они расположены в 100 км от столицы республики. Кроме того, россияне не реагируют на события в Сухуме — запросов на досрочное прекращение отдыха в Абхазии нет, сообщают туроператоры.

В АТОР подчеркнули, что если туристы находятся в Сухуме и хотят покинуть город, то у туроператоров есть возможность вернуть их на территорию России. Сделать это можно течение нескольких часов.

В «Интуристе» добавили, что ситуация не отпугивает россиян от планов на отдых в Абхазии. Брони на лето 2025 года продолжают поступать, отмен не фиксируется.

Напомним, что 15 ноября парламент страны должен был рассмотреть ратификацию соглашения с РФ об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов в Абхазии. У здания парламента началась масштабная акция протеста, участники которой прорвались на его территорию.