Выстрелы и переговоры: что известно о протестах у парламента Абхазии

Днем 15 ноября у здания парламента Абхазии началась масштабная акция протеста, участники которой прорвались на территорию парламента. «Рамблер» собрал главные новости о ситуации.

Предыстория

Парламент страны 15 ноября должен был рассмотреть ратификацию соглашения с РФ об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов в Абхазии. В итоге сессию по ратификации соглашения отменили, так как депутатам не удалось утвердить повестку дня.

Представители абхазской оппозиции выступили против отмены сессии. Глава комитета по защите суверенитета Леван Микаа заявил ТАСС, что протестующие будут добиваться голосования.

«Депутаты парламента пока не проголосуют против ратификации, мы отсюда не уйдем», - заявил Микаа.

Количество участников протеста

ТАСС сообщило, что на акцию протеста 15 ноября вышли несколько сотен человек. Организаторы акции заявили агентству о 2,5 тысячи участников.

Беспорядки

Корреспондент ТАСС сообщил, что в какой-то момент участники протеста протаранили металлические ограждения на машине и прорвались на территорию парламента. Силовикам удалось оттеснить их и закрыть прорыв пожарной машиной.

Позже была предпринята еще одна попытка прорыва. Затем протестующие на грузовике протаранили ворота у здания администрации президента Абхазии. В итоге участникам акции удалось пройти за ограждение и выйти на площадь у здания парламента.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что протестующие забрасывали силовиков пластиковыми и стеклянными бутылками, яйцами и досками.

Выстрелы и дымовые шашки

В ходе протестов у здания парламента как минимум дважды раздались «звуки, похожие на выстрелы», сообщил корреспондент ТАСС. По данным ТАСС, силовики применили несколько дымовых шашек и использовали слезоточивый газ.

Переговоры

Совбез Абхазии назвал напряженной ситуацию, связанную с акциями протеста, передает ТАСС. К протестующим вышли глава МВД Абхазии и председатель Службы госбезопасности. По данным РИА Новости, власти решили провести переговоры с протестующими. Позже два участника протеста прошли в здание парламента для переговоров с депутатами, сообщает ТАСС.

Попытка штурма

Корреспондент ТАСС сообщил, что к 14:00 по московскому времени протестующие окружили весь комплекс правительственных зданий в Сухуме. После этого оппозиционеры предприняли попытку прорваться в само здание парламента, сообщает агентство. Силовики перестали оттеснять протестующих, но они продолжают охранять входы в здание парламента.