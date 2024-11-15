Митингующие в Абхазии граждане захватили здания республиканского парламента, правительства, а также президентской администрации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что протестующие повесили над входом в парламент российский и абхазский флаги.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ о реализации российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

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Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты рассмотрели вопрос и проголосовали против ратификации договора.

Затем митингующие ворвалисьв здание парламента и разгромили зал заседаний. На этом фоне в администрации президента Абхазии заявили, что готовятся отозвать скандальный законопроект.