Ратификацию соглашения с Россией готовятся отозвать в Абхазии

Администрация президента Абхазии на фоне резко возросшей протестной активности для нормализации обстановки в стране подготовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило РИА Новости.

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В начале недели парламент Абхазии принял закон, регламентирующий некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве. Этот закон, по мнению оппозиции, фактически означает продажу России апартаментов в Абхазии. Протестующие выступают против ратификации документа и призывают граждан сплотиться и выйти на протесты.

Митингующие потребовали отставки президента Аслана Бжании. Утром у здания парламента вспыхнули столкновения между силовиками и сторонниками оппозиции. Протестующие, выломав часть ограды грузовиком, начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

По словам главы республики протесты привели к «большим неудобствам». Бжания попросил «сохранять спокойствие» и «не поддаваться на провокации».