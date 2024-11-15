Протестующие у парламента Абхазии, которые протаранили ограждения у здания администрации президента республики, потребовали отставки главы государства Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие прорвались к зданию администрации президента после прорыва ограждений вокруг здания администрации президента. Они требуют отставки действующего главы государства.

Стало известно о действиях президента Абхазии на фоне протестов в Сухуме

Местное издание Respublica публикует официальное заявление оппозиции Абхазии. Там заявляется о непринятии политики Бжании.