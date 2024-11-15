Протестующие в Абхазии потребовали отставки президента Бжании после штурма администрации
Протестующие у парламента Абхазии, которые протаранили ограждения у здания администрации президента республики, потребовали отставки главы государства Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.
Протестующие прорвались к зданию администрации президента после прорыва ограждений вокруг здания администрации президента. Они требуют отставки действующего главы государства.
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Местное издание Respublica публикует официальное заявление оппозиции Абхазии. Там заявляется о непринятии политики Бжании.
«Действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений. Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами», — цитирует издание представителей оппозиции.