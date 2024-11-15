Киев решил с помощью успехов на фронте убедить Трампа поддержать Украину

Киев решил с помощью успехов на фронте убедить избранного президента США Дональда Трампа поддержать Украину, а не Россию. Об этом со ссылкой на высокопоставленных украинских источников сообщает газета Financial Times (FT).

«Высокопоставленные украинские чиновники считают, что они смогут доказать, что они "борцы" и "победители", и убедить избранного президента поддержать их», — говорится в публикации.

Отмечается, что, хотя в Киеве признают проблемы с обороной в Донбассе, власти тем не менее рассчитывают до инаугурации Трампа остановить российское наступление и перехватить инициативу.

Трамп пообещал "очень усердно работать" над завершением конфликта на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.