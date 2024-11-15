Пушков объяснил заинтересованность Трампа в завершении конфликта на Украине

Дональд Трамп, который, согласно предварительным результатам голосования на выборах в США, станет новым президентом, заинтересован в прекращении конфликта на Украине по двум причинам, считает сенатор Алексей Пушков.

Их он перечислил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Для Трампа Россия — это огромная сильная страна с очень сильным лидером, которого он уважает, с большим ядерным потенциалом, что может представлять угрозу для Соединенных Штатов», — назвал первую причину парламентарий.

По его словам, еще одной причиной такого подхода Трампа является ошибка демократов, которые позволили России создать крупный союз с Китаем, который, в свою очередь, является главной угрозой для Америки.

Для решения возникших проблем США хочет снять угрозу военного противостояния Москвы и Вашингтона, а также отдалить Москву от Пекина, потому что их союз слишком опасен для Белого дома, добавил Пушков.

Трамп пообещал "очень усердно работать" над завершением конфликта на Украине

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Он обошел кандидата от Демпартии, действующего вице-президента Камалу Харрис и набрал на выборах 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в США опубликуют 11 декабря.

После того как Трамп объявил о своей победе, он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине. Так, он сообщал, что намерен очень усердно работать над завершением конфликта. Как писал The Washington Post, Трамп также в ходе телефонного разговора рассказал президенту России Владимиру Путину о желании скорейшего разрешения военного противостояния Москвы и Киева.