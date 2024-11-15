Глава МВД Абхазии вышел на переговоры с протестующими

Глава МВД Абхазии Киут Роберт и глава службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия вышли для проведения переговоров с протестующими. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что 15 ноября у здания парламента Абхазии в Сухуме проходит акция протеста. В этот день парламент должен был рассмотреть ратификацию соглашения с РФ об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов в Абхазии. В итоге сессию отменили, так как депутатам не удалось утвердить повестку дня.

Как сообщает Ruplty, между правоохранителями и участниками протеста происходят столкновения. Въезд на прилегающую к зданию парламента территорию пытались перегородить пожарной машиной, но безуспешно — протестующие смогли прорваться, протаранив ограждение на машине. Кроме того, недовольные законопроектом жители Абхазии закидывали силовиков камнями и яйцами, а СМИ сообщали о похожих на выстрелы звуках.

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По последней информации, силовики применили дымовые шашки и слезоточивый газ. Людей оттеснили с территории парламента.